Fiorella Retiz y Aldo Miyashiro siguen en el ojo de la tormenta luego de que se les ampayara juntos, besándose en la casa de Óscar del Portal en la última semana de abril. La encargada de difundir las imágenes en televisión nacional fue Magaly Medina quien emitió el ampay y dejó a todo el país impactado con la infidelidad del ‘Chino’.

Luego de ellos, los miles de cibernautas criticaron a Aldo Miyashiro y Fiorella Retiz, siendo ella la más afectada con los comentarios que se tuvo que ver obligada a cerrar las opiniones en su cuenta de Instagram. Sin embargo, la periodista ha vuelto a pronunciarse al respecto y compartió un reflexivo mensaje en su cuenta de red social.

“Porque las cosas verdaderas rara vez salen a la luz, son las mentiras las que se conocen”, compartió Fiorella Retiz en sus historias de Instagram luego de todas las críticas que ha recibido.

Imagen captura de @fiorellaretiz

Fiorella Retiz se pronunció la primera vez con un comunicado

Cuando se emitió el ampay entre Aldo Miyashiro y Fiorella Retiz en Magaly TV La Firme, al día siguiente, la periodista publicó un comunicado en su cuenta de Instagram en donde lamentaba lo ocurrido y confesó que jamás imaginó estar en dicha situación después de un ampay de televisión.

“Lamento mucho lo que ha sucedido. Pido perdón a todas las personas involucradas. No hay palabras para expresar mi dolor y pena. Nunca pensé vivir algo así. Ahora, en soledad y vergüenza, enfrentaré las consecuencias. A todos los que me conocen y me han apoyado les doy las gracias de corazón”, escribió.

Magaly Medina ‘chanca’ a Fiorella Retiz tras último pronunciamiento

Luego de que Fiorella Retiz compartiera una historia con un mensaje reflexivo sobre las verdades y mentiras, la conductora de espectáculos, Magaly Medina le dio con palo a Retiz en su último programa de televisión.

“Todavía tiene la cara dura de poner ‘las cosas verdaderas’. Las cosas verdaderas son las que han salido a la luz, ¿Cuáles son las mentiras que todos hemos dicho en estos días?, la única mentira era la que ella vivía con un romance extramatrimonial con Aldo Miyashiro”, dijo Magaly Medina.

“Es el colmo que todavía tenga las ganas de postear este tipo de cosas, a menos que me diga que su historia de amor era real, y que todo lo que se ha dicho sobre eso son mentiras”, agregó la conductora.