Un reportero del programa “Magaly TV: La Firme” se hizo pasar por el dueño de una discoteca para contratar los servicios de Fiorella Retiz como “influencer” de centros nocturnos en el interior del país.

En comunicación con el hombre de prensa, la exreportera de Aldo Miyashiro reveló los requisitos que un empresario debe cumplir para contar con sus servicios.

“Lo que tendrías que cubrir, obviamente, son mis pasajes para poder viajar. Es que en realidad yo voy porque me invitan la estadía y la comida. Si voy a la discoteca me das mi botella (de whisky), para que pueda tomar tranquila. No es que esté cobrando algo más... es mi manera de divertirme y salir de Lima”, señaló Retiz en comunicación telefónica con el supuesto empresario.

Además, la “influencer” solicitó pasajes para ella y un acompañante más. “Me mandas el pasaje, la reserva del hotel y yo ya voy. Tú (el empresario) te encargas de movilizarme, darme las comidas o en todo casi si es más difícil para ti llevarme, es como que ‘sabes qué Fiorella estos son los viáticos para que puedas ir a comer’. Me haces mi tour también”, agregó Fiorella.

¿Fiorella Retiz brindará entrevista tras ‘ampay’ con Aldo Miyashiro?

Fiorella Retiz habría decidido romper su silencio tras la polémica que generó la difusión de un ‘ampay’, donde se le ve besándose con Aldo Miyashiro, aún esposo de Érika Villalobos.

La reportera compartió una foto en sus redes sociales con el siguiente mensaje: “Ya me tocaba hablar a mí?”.