Fiorella Cayo decidió defender a Érika Villalobos, luego que recibiera una avalancha de críticas por su participación en la novela ‘Perdóname’ junto a Aldo Miyashiro, esto luego de su mediática separación por un ‘ampay’.

La actriz pidió no juzgar a su compañera y consideró que tampoco debe ser sencillo para ella tratar de poner en primer lugar el bienestar de su familia luego del escándalo de infidelidad que protagonizó el conductor de ‘La banda del Chino’.

“Ellos (Érika y Aldo) han dejado a un costado cualquier emoción o sentimiento para poder trabajar juntos y seguir creciendo como familia. No es algo fácil lo que están haciendo. Como peruanos hay que tratar de evolucionar y dejar de ser personas juzgadoras, criticonas o que no respetan las decisiones de cada uno. Hay que tener más respeto como seres humanos”, sostuvo la tía de Alessia Rovegno en una entrevista con Trome.

En otro momento, Fiorella Cayo pidió a los televidentes pasar la página y evitar juzgar a la expareja por su pasado. Asimismo, descartó que Aldo y Érika estén actuando juntos para generar ‘morbo’ para facturar.

“Eso no es así, no es correcto. La novela ‘Perdóname’ se trata de una historia totalmente distinta a la vida real, es una ficción y una historia diferente. Érika Villalobos es un personaje, Aldo también lo es y la historia no tiene nada que ver con su vida real. Simplemente es una novela donde están trabajando con su familia. Es maravilloso que puedan llegar a trabajar juntos a pesar de su separación”; sostuvo la actriz.