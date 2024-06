La situación de Fiorella Cayo, quien fue intervenida y llevada a la comisaría tras dar positivo en el dosaje etílico este último fin de semana, sigue generando diversas reacciones en la farándula peruana.

A las críticas se sumó Brunella Horna, quien aprovechó la oportunidad para subrayar la importancia de no conducir un vehículo en estado de ebriedad.

“Que quede ejemplo para todos, no solo para la farándula, para todos: si tomas, no manejes, es muy fácil, coge un taxi, hay amigos que te pueden reemplazar, deja el carro, así te evitas estos problemas”, comentó durante ‘América Hoy’.

Por su parte, Ricardo Rondón, también presente en el programa, también señaló que las reglas de tránsito son para todos. “Las reglas son para todos y los accidentes pueden pasar en cualquier momento”, remarcó Rondón.





Fiorella Cayo amenazó a policías, pese a manejar borracha: “Ubícate, yo soy abogada”

El nombre de Fiorella Cayo continúa en el ojo de la tormenta. Luego de ser detenida por pasarse la luz roja cuando manejaba su vehículo en estado de ebriedad, aparecieron más imágenes de su intervención policial, la cual la dejan muy mal parada.

En el avance de ‘Magaly TV: La Firme’, la actriz se mostró desafiante con los agentes policiales e incluso los amenazó con tomar acciones contra ellos si su dosaje etílico salía negativo.

“Si yo voy a la comisaría y te compruebo que no estoy etílica vas a tener un grave problema. Yo soy abogada. Tres hombres como ustedes paran a una chica. Ubícate, a mí no me vas a tratar así. (…) ¿Qué te pasa, estás loco tú? No, ya me molesté”, se le oye decir a la modelo totalmente indignada.

Mientras tanto, los policías trataban de hacerle entender que su intervención fue por infringir las normas de tránsito y por poner en peligro a los peatones. “Usted se ha pasado la luz roja pues señorita”, se escucha decir a uno de los policías.





Representante de Fiorella Cayo minimiza detención policial

Fiorella Cayo se encuentra en el ojo de la tormenta tras pasarse una luz roja cuando manejaba su vehículo en estado de ebriedad en el distrito de Miraflores, la noche del pasado sábado 22 de junio de 2024.

Ante ello, su representante minimizó su detención policial, luego de que el dosaje etílico de la bailarina arrojara 0.61 g/L de alcohol en la sangre, cuando solo se permite hasta 0,50 gramos de alcohol por litro de sangre.

“Todo está bien. Fiorella está muy bien. Ella no toma nunca y no estaba ebria tampoco”, se lee en el mensaje enviado a ‘América Hoy’.

“Solo tomó una copa de vino que nunca toma (...) Ya sabes que las noticias magnifican la información cuando no hay noticias. Solo hizo sus pruebas y se fue a casa”, agregó.





