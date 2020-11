Luego de que el esposo de la modelo Fiorella Alzamora denunciara a Ricardo Zúñiga, mejor conocido como el ‘Zorro Zupe’, por tocamientos indebidos al menor hijo de su esposo, el expanelista de Latina se pronunció por primera vez de esta acusación en comunicación telefónica con el programa “Amor y fuego”.

En conversación con Rodrigo González ‘Peluchín’ y Gigi Mitre, el organizador de eventos se declaró inocente de esta denuncia en su contra, pero también recalcó que no puede entrar en detalles porque está involucrado un menor de edad.

“Yo me declaro completamente inocente... Yo quisiera hablar muchas cosas. Si no hubiera un menor de edad, yo estaría sentado ahí (en ‘Amor y fuego’). Que voy a dar una entrevista, por supuesto que lo voy a hacer. Yo voy a contar cómo ha sido mi estadía en Italia y por qué he salido muy tranquilo”, explicó ‘Zorro Zupe’.

Además, la exfigura de Latina recalcó que cuando él estaba en Italia (donde supuestamente se produjeron los hechos), a él no le lleg ningún documento sobre esta denuncia y que se enteró de estas acusaciones en el mes de agosto por un informe que salió en televisión.

“Yo no sé acerca de la denuncia de Fiorella (Alzamora). Efectivamente yo no sé si ella puso una denuncia, si la denuncia fue aceptada o archivada. Yo lo único que sé es que tengo una documento de la justicia Italiana en la que se señala que yo no tengo proceso activo. Yo me he enterado de la denuncia por televisión en el mes de agosto. Yo no me he enterado de ningún tipo de denuncia mientras he estado en Italia”, sentenció.

Zorro Zupe se declara completamente inocente de denuncia que le impuso Fiorella Alzamora

VIDEO RECOMENDADO

Fiorella Alzamora y su esposo denuncian al ‘Zorro Zupe’

Fiorella Alzamora y su esposo denuncian al 'Zorro Zupe'. (Video: ATV)

TE PUEDE INTERESAR