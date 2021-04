La modelo Fiorella Alzamora dejó en el pasado su tormentosa relación con el futbolista Raimond Manco, con quien se casó y luego denunció por someterla a episodios de violencia física. Esta vez, la modelo encontró un nuevo amor y hasta se habría casado.

A través de su cuenta de Instagram, Fiorella Alzamora no solo publica escenas de su vida cotidiana, sino que también compartió un detalle de su vida íntima, pues su novio le habría pedido que se casara con él.

"Sí!!! Yes, i do! Me puedo morir! Sorpresas! El hombre más maravilloso del mundo me encontró y me pide que me case con él", escribió Fiorella Alzamora en su publicación que está acompañado con una imagen del anillo de bodas.

Pero eso no es todo, ella también compartió un video en el que está vestida de blanco al interior del auto. "Ahí voy mi amor, gracias por ser el hombre más maravilloso que existe en el mundo… estoy en camino", dice.

Lo curioso es que no hay imagen del galán, ni de la ceremonia. ¿Estará cuidando no exponer su relación como lo hizo con Reimond Manco?