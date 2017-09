Fiorella Alzamora le dedica un emotivo post al hombre que la hizo volver a creer en el amor

La modelo Fiorella Alzamora está enamorada y no puede ni quiere negarlo, y por ello le dedicó unas emotivas palabras al hombre que la hizo volver a creer en el amor en un post que publicó en su cuenta de Instagram.

La modelo saludó con la romántica publicación al amor de su vida, un empresario norteamericano con el que se casó hace casi 4 meses, pero con quien mantiene una relación de 2 años.

“Hoy hace dos años empecé una historia que sigo escribiendo día a día, una historia que hasta el día de hoy es romántica maravillosa y encantadora, un día como hoy encontré un compañero que es mi mejor amigo, mi talón de Aquiles, mi algodón de azúcar. El que me hace renegar y sonreír en el mismo segundo, esa persona que me hace ser mejor humano. Es casi casi (caaaasi perfecto) y yo..... Yo soy perfectamente imperfecta, y el me ama así”, escribió.

“Hoy me siento feliz de poder decirte que me quedaré en este libro que no quiero que sea un cuento de hadas, (xq eso es fácil) yo quiero poesía, que tenga drama, esfuerzo, sensibilidad, que sea real, que genere que nuestro amor toque el corazón de otras personas y y entiendan que el amor si es bonito, es respeto, es admiración, también hay dolor (algunas veces) aprender a vivir tranquila no tiene precio, amar y ser amado es una bendición. Simplemente agradecida #FelizAniversario #TeamoJ Feliz 2 años”, culmina Fiorella Alzamora.

Al parecer , Fiorella Alzamora encontró la felicidad tras la tormentosa relación que vivió con Reimond Manco, con quien se casó en julio de 2013, pero se divorció de él solo 6 meses después.

En 2016, se presentó en el programa ‘El valor de la verdad’, donde reveló que fue víctima de violencia física y psicológica de parte del futbolista, y que este le fue infiel con la ex bailarina Katty García.