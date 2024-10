Filtran imágenes del primer capítulo de la serie de Dina y el caso Rolex (VIDEO)

Luego de la confirmación de la serie de Dina Boluarte y el 'Caso Rolex' hace unos días, ahora ya se filtraron las primeras escenas de lo que sería el capítulo debut de esta producción.

En este episodio, aparece un personaje muy similar a la mandataria peruana en su despacho presidencial, justo segundos antes de que apareciera -quien sería- Wilfredo Oscorima para ofrecerle su primer reloj de alta gama.

"¿Y si me trabo? Tú sabes que estas reuniones me ponen muy nerviosa", comienza diciendo la actriz encargada de protagonizar a la que sería la jefa de Estado. "Para eso te he traído algo", le respondieron.

En este diálogo, el intérprete del presunto gobernador de Ayacucho intenta llenar de confianza a 'Dina Boluarte' con un Rolex dentro de una cajita, como si de un anillo matrimonial se trataría.

"Para que agarres confianza, tienes que verte bien en televisión, para que sepan con quién están tratando", argumentó el actor. En seguida la 'mandataria' sólo atina a balbucear un "¿en serio?".

Las sonrisas, la felicidad, la música de suspenso y un fuerte 'tic tac' de fondo le dan sentido a esta escena que narraría cómo empezó el presunto intercambio de presentes y favores entre los dos.

Finalmente, es preciso recalcar que esta serie -aún sin estrenarse- ya es viral en todas las redes sociales, que ya esperan la oficialización de la misma, con hora, canal y fechas.

