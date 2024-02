La celebración del cumpleaños número 43 de Deysi Araujo, quien recientemente se mudó de San Juan de Lurigancho a San Isidro, no transcurrió como ella esperaba. La fiesta en su nuevo hogar fue interrumpida por el serenazgo local.

A la fiesta asistieron diversos personajes del espectáculo, entre ellos Mark Vito, exesposo de Keiko Fujimori, Susy Díaz, el cantante de ‘Clavito y su chela’, Paloma de la Guaracha, y la ‘Negra Petróleo’. Juntos, disfrutaron de una velada animada con música a todo volumen y la presencia de mariachis, sin anticipar lo que sucedería más tarde.

Según relató a Perú21, la reunión era de carácter familiar y habría terminado temprano: “La reunión era pequeña, fue algo familiar. Además, fue temprano, no fue tarde como se ha dicho. A las 9:30 de la noche llegaron los serenazgos a decir que baje volumen, ya que los vecinos de abajo se habían quejado de que estaba haciendo bulla y le dije ‘ok’ y le baje el volumen”.

Sin embargo, la situación tomó un giro inesperado cuando, alrededor de la medianoche, una persona alta se ubicó frente a su departamento y comenzó a grabar constantemente a quienes entraban y salían. Esto levantó sospechas en Araujo, quien se dirigió a la Municipalidad de San Isidro para consultar sobre la situación.

“Lo que me pareció raro es que a cerca de las 12, afuera de mi casa, había una persona alta que grababa todo el tiempo, las personas que salían o entraban. Eso me pareció raro, por eso ayer fui a la Municipalidad de San Isidro para preguntar si era normal, que esté una persona parada y grabando y me dijeron ‘que no era normal y que podía presentar una queja por mesa de partes”, señaló

Araujo manifestó su preocupación por la presencia del individuo: “No sé si el señor pertenecía a serenazgo, pero siempre estaba en la puerta de mi departamento. Cuando salió Susy Diaz, le reclamé al señor, pero no me hacía caso. Después, a las 12, cuando se fue Mark Vito, el hombre todavía seguía afuera, así que opte a simular como que le estaba grabando, y recién ahí se fue”.

Además, Araujo hizo referencia a la denuncia presentada contra la administradora de su edificio por impedir el ingreso de sus invitados durante la inauguración de su departamento. Informó que el proceso legal está en curso y que la administradora ha brindado su declaración.





