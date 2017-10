Fernando de Soria: actor argentino falleció esta tarde

El actor argentino Fernando de Soria falleció esta tarde en Lima, según confirmó su hijo, el cantante Jean Paul Strauss al diario El Comercio.



De Soria, de 80 años, luchaba contra un cáncer a los ganglios. En marzo pasado, declaró a Trome que había vencido el mal. “Está superado, los médicos me dijeron que solo tenía 40 días de vida. Ante eso, les dije que yo iba a vivir más que ellos y me recuperé. Estuve casi tres años en una cama, pero estoy trabajando nuevamente, me siento muy bien”, dijo el primer actor que ha participado en producciones como 'Gorrión' y 'Escándalo'.

El actor llegó hace 49 años al Perú.

El actor, director y productor trabajó para Panamericana e Iguana Producciones. Ha participado en 48 telenovelas, 12 películas y 35 obras de teatro.

Se fue un grande

Tristeza. Falleció el actor, cantante/compositor #FernandoDeSoria. Creador de “Con los pies en la arena” y “Una noche un recuerdo”. QEPD pic.twitter.com/UH1bxZE45G — APDAYC (@apdaycperu) 29 de octubre de 2017

Se fue Fernando de Soria, una pena.

Un campeón en el set. Grabar Escándalo era divertido sólo por ir a verlo a él.

Mi cariño a su familia. — Christian Meier (@oliverdog) 29 de octubre de 2017