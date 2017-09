Fernando Armas a locutor de Exitosa: "Me ha tomado como excusa para renunciar"

El cómico Fernando Armas descartó que la renuncia del locutor Carlos Manuel Rosas a radio Exitosa obedezca a la parodia que hizo de su acento amazónico.

"En ningún momento he tenido la intención de afectarlo haciendo una imitación de su voz. Sin embargo, me ha tomado como excusa para renunciar, igual le pido disculpas, como también a quienes se sienten identificados", señaló Armas a través de su Twitter.

Sin embargo me ha tomado como excusa para renunciar, igual le pido disculpas, como tb ha quienes se sienten identificados, dejó en claro 2/2 — Fernando Armas Carlo (@FernandoArmasCa) 27 de septiembre de 2017

Rosas renunció a Radio Exitosa asegurando que se sentía "estigmatizado y discriminado" por la imitación del cómico.



Que la imitación cómica, es una exageración,una caricatura, tengo 27 años haciendo reír y muestro la pluriculturalidad de mi Perú #solohumor — Fernando Armas Carlo (@FernandoArmasCa) 27 de septiembre de 2017

"Yo seguiré con la única herramienta que Dios me ha dado y he construido, el arte de hacer reír, llámenme payaso, chistoso, etc. Lo soy", agregó el artista.

Aseguró que nuestro país se caracteriza por su pluriculturalidad: "La imitación cómica es una exageración, una caricatura".

Armas conduce el programa 'Exitosos del humor', mientras que Rosas estaba al frente de 'Exitosas Noticias'.