El comediante Fernando Armas regresó como jurado especial del programa 'Yo soy' y, fiel a su estilo, no perdió la oportunidad de sacar una risa a más de un televidente con una broma a Ricardo Morán , quien se encontraba ausente.

Todo inició cuando un participante regresó al reality de imitadores de canto por cuarta vez y recordó cuando invitó al sauna a Katia Palma.

Ante ello, Katia aseguró que no le gustaba estar en un lugar donde todos sudan. Entonces, Fernando Armas recordó al productor y jurado de 'Yo soy': "A Ricardo Morán le han puesto sauna, porque gana plata con el sudor de los demás", señaló el comediante .

Katia Palma, Magdyel Ugaz y los presentes estallaron de risa al escuchar la ocurrencia de Armas durante este casting.



Luego, el comediante dejó entrever que posiblemente ya no lo inviten más a 'Yo soy' por bromearle a Morán. "Ya no me van a invitar más", expresó entre risas.