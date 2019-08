Fernanda Kanno: "El miedo al final perjudica más a quienes quieres”

Hablar sobre el cáncer, la primera causas de muerte en el Perú, no es fácil. Menos para alguien como Fernanda , quien ha perdido a dos mujeres fundamentales en su vida debido a este mal: su hermana y su abuela. Por eso, la periodista y corredora de autos ahora es una de las embajadoras de la Liga contra el Cáncer , que el 4 y 5 de setiembre hará una colecta a nivel nacional para que la institución continúe realizando acciones de prevención en favor de la población con menos recursos.

Fernanda recuerda con mucho amor a su hermana, quien, a pesar de su mal, siempre estuvo dispuesta a salir a pasear, a comer, a viajar, a vivir. Igual que su abuela, quien hasta en los momentos más difíciles dio todo de ella hacia su familia.

¿Cómo fue pasar junto a tu hermana su tratamiento contra el cáncer?

A mi hermana le dio cáncer dos veces. La primera vez fue súper duro. Ella estaba muy asustada y lo primero que le dije fue ‘la gente hoy no se muere de cáncer, tranquila’. Ella hizo todo el tratamiento, la quimio... Se le cayó el pelo, estaba muy cansada, no era la persona que conocía. Mi abuela ya había fallecido de cáncer cuando yo era más chica y estaba en el colegio. Por eso yo estaba con el temor de que pasara lo mismo, pero mi hermana lo superó. Todos estábamos muy contentos.

Y después el cáncer regresó...

Sí, y mi hermana falleció. Fue hace tres años. Yo tenía una relación muy cercana con ella. Era, olvídate, mi mejor amiga. Yo vivía en su casa, la veía casi todos los días, hablaba con ella todos los días. Cuando estás en pleno proceso, te haces muchas preguntas y te culpas. Dices “de repente me demoré”, “¿por qué no lo vimos antes?”. Siempre tienes ese tema del ‘hubiera’: “y si hubiera prestado más atención”, “y si le hubiera dicho que vaya al médico”.

¿Cómo se dio cuenta tu hermana de que tenía cáncer?

Le salió un bultito en el seno y fue a hacerse ver. Le hicieron todos los análisis y le dijeron que tenía cáncer. Fue con su esposo a la primera cita, luego ella me pidió que nos juntemos esa misma noche y me mostró los resultandos.

¿Qué medidas de prevención se deben tomar ante estos casos?

Mi hermana fue muy precavida y le dijo a su esposo que debían tener un seguro oncológico para toda la familia. En el camino, fuimos conociendo gente que está en la misma situación, pero no tiene seguro y te das cuenta de lo terrible que es. Hubo un momento en el que mi hermana tuvo que ponerse una medicina que costaba S/7 mil. Nosotros teníamos que ir a comprarla cada mes juntando entre toda la familia. ¿Te imaginas cuántas personas hay que no tienen esa plata? Por eso es que el trabajo de la Liga contra el Cáncer es tan importante, le repiten y repiten a la gente que tienen que hacerse ver.

¿Fue muy impactante para ti enterarte de que el cáncer volvía a tu familia una vez más?

Es complicado. Es muy desgastante desde el lado emocional. Pero, cuando llega el cáncer, tú solamente tienes que ser optimista, decirle a la paciente que se va a curar, que se hará todo lo posible y se le va a apoyar. Hay que acompañarla en cada nuevo tratamiento, porque el doctor muchas veces dice: “Mira, vamos a cambiarle la medicina y probar con otra y otra”. Porque así son estos tratamientos. Ahora, imagínate tener que pelear contra ese desgaste emocional colectivo –porque le afecta a toda la familia– y, encima, no tener plata. Es terrible, hay gente que vende todo, duerme en la calle porque no tiene cómo pagar los tratamientos de su familia.

¿De dónde se sacan las fuerzas para dar ese apoyo emocional?

El principal apoyo han sido mis sobrinos, los hijos de mi hermana que se bancaron todo. Siempre tranquilos, de buen humor, tratando de acompañarla, de hacerla reír. A veces uno dice: “Yo tengo que ser fuerte por mis sobrinos”, pero, en realidad, ellos fueron fuertes por todos nosotros. Mi hermana los crio muy bien. Tenían un poco más de 20 años cuando su mamá falleció.

¿En dónde se puede empezar a buscar ayuda para combatir este mal?

La Liga contra el Cáncer hace muchas campañas de despistaje por tipos de cáncer específicos. Además, pagas S/35 por ese chequeo y ese dinero sirve para hacerle un despistaje gratis a una persona que no tiene recursos económicos ni siquiera para juntar esa suma. ¿Te imaginas cuántas vidas se salvan haciendo esto? El año pasado han sido alrededor de 8 mil personas las que se han salvado gracias a este trabajo. Si todos nos preocupáramos por hacernos los chequeos, nos ahorraríamos muchas muertes y familias destrozadas emocional y económicamente.

Campaña #JuntosOtraVez Colecta Nacional 2019 de la Liga contra el cáncer.

En algunos casos, hay personas que tienen temor a un diagnóstico negativo y optan por no ir al médico.

La gente a veces no quiere que sus hijos o familia se enteren, prefieren llevar la enfermedad ellos solos, pero eso es muy egoísta porque van a estar enfermos, sin trabajar y su familia tendrá que poner el hombro. Entonces, si lo ves de una manera muy fría, es más egoísta quedarse callado que ir a hacerse un examen, tener un diagnóstico y compartirlo con tu entorno para planificar cómo lo van a manejar. El miedo al final perjudica más a las personas que quieres.

¿Tu abuela también falleció por la misma enfermedad?

Sí, yo estaba en el colegio cuando ocurrió eso. No era tan viejita cuando le detectaron cáncer, pero igual ya estaba mayor. Ella era el centro de la familia, los fines de semana la íbamos a ver y engreía a todo el mundo. Siempre hacía un plato de comida diferente para cada uno, dependiendo de lo que a cada uno le gustaba. Era como el pegamento de toda la familia. Tenerla enferma fue súper difícil. La última vez que la vi bien, fui para que me enseñe a preparar un pastel japonés que me encantaba. Ella estaba muy cansada, se agitaba mucho y, aun así, se tomó el trabajo toda la tarde de enseñarme.

AUTOFICHA

- “Soy Fernanda Kanno García. Tengo 36 años. Estudié Periodismo en la escuela Jaime Bausate y Meza. Soy intento de piloto dakariana. Me encanta comer, pero no cocino, se me quema el agua. Tengo tres hermanos y una que falleció. Vivo sola con mis dos perritas, las únicas que me esperan”.

- “Además de las alcancías de la Liga Contra el Cáncer que estarán distribuidas a nivel nacional, se podrán realizar las donaciones a través de la cuenta corriente del BCP 193-1101888-0-80 y cuenta dólares 193-2275597-1-36. Más información en www.ligacancer.org.pe ”.

- “Se realizará durante todo setiembre la campaña de despistaje de cáncer #JuntosOtraVez, que consiste en chequeos preventivos en los locales de la Liga, ubicados en Pueblo Libre, Surquillo y Angamos, por una donación de S/35.00. Este dinero será para que la institución haga más chequeos gratuitos”.