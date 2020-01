Katia Condos y Federico Salazar, una de las parejas más sólidas del medio, han demostrado su buen corazón al solidarizarse con los heridos del incendio en Villa El Salvador. Ellos fueron juntos a donar a uno de los hospitales indicados.

A través de su Instagram, Condos compartió fotografías del momento en que ella y su esposo realizaban el procedimiento para donar sangre. Además, hizo un llamado a sus seguidores para que se unan a la noble causa.

“Siempre he pensado que la ayuda no se cuenta. La ayuda en silencio siempre me ha parecido lo mejor. Pero en este caso, considero que es una motivación para todos ver cómo los demás dan su granito de arena. Lo hicimos Fede y yo, fue súper rápido. Nos sentimos muy bien porque seguimos todas las recomendaciones que las encuentran deslizando hacia la izquierda. Para todos aquellos que no han donado por temor, no pasa nada, aquí nos ven bien tranquilos y con el corazón lleno por haber ayudado. ¡A donar todos se ha dicho!”, escribió la actriz.

La actriz hizo un llamado a sus seguidores para que sigan su ejemplo y se unan a la noble causa.

CONOCE LOS LUGARES EN LOS QUE PUEDES DONAR SANGRE:

Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja: Av. Javier Prado Este 3101.

Ubicación del Hospital de Emergencia Villa El Salvador: Av. 200 Millas, Villa EL Salvador.

Dirección Hospital del Niño: Av. Brasil 600, Breña.

Hospital Edgardo Rebagliati: Av Edgardo Rebagliati 490, Jesús María.

Hospital Guillermo Almenara: Jirón García Naranjo 840, La Victoria.

Hospital Arzobispo Loayza: Avenida Alfonso Ugarte 848

¿QUIÉNES PUEDEN DONAR SANGRE?

* Las personas que gocen de buena salud, tengan entre 18 y 65 años, y un peso mayor o igual a 55 kilos.

* Los varones pueden donar cada tres meses, mientras que las mujeres cada cuatro meses.

* Al ingresar al centro hospitalario deben portar su DNI.

* Las personas que han donado deben reposar de 10 a 15 minutos y tomar líquidos.

* No deben realizar ejercicios físicos, movimientos bruscos ni cargar peso, durante las 4 horas posteriores a la donación.

* No es recomendable que donen sangre aquellas personas que han tenido hepatitis B o C, alguna infección, estén tomando algún medicamento o padezcan de diabetes.