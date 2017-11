Promesa cumplida. Los conductores de América Noticias, Federico Salazar y Verónica Linares , no se echaron para atrás y cumplieron con su loca promesa de intercambiar papeles un día después de la clasificación de Perú al Mundial Rusia 2018.

'Domingo al día' tuvo acceso al camerino de los conductores, durante su cambio de vestuario y pudieron grabar el divertido detrás de cámaras, minutos antes de salir en 'América Espectáculos'.

Mientras que Verónica Linares calificaba de "regia" a Federico Salazar cuando lucía su peluca de larga cabellera. El conductor se animó a imitarla como si presentara una nota en las mañanas.

"Y en estos momentos tenemos un contacto directo. Cállate, Gunter (Rave, el reportero), cállate. Deja hablar pues. No, no estoy diciendo eso, no entiendes", dijo Federico mientras modulaba su voz con un tono más agudo.

Aquí puedes ver el video completo y reírte a carcajadas.