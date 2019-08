Federico Salazar tras accidente de Katia Condos: "Felizmente ya pasó el susto"

Federico Salazar se pronunció acerca del accidente que sufrió su esposa, la actriz Katia Condos. "Felizmente ya pasó el susto", dijo Feredico Salazar en conversación con el diario Trome.

Como se sabe, hace un par de días la conductora de 'Mujeres sin Filtro' fue atropellada por un auto cuando se trasladaba en motocicleta. El hecho ocurrió en el distrito de Miraflores.

"Estaba almorzando en casa, tranquilo, y Katia me llama, me dice lo del accidente, era aproximadamente la 1:30 de la tarde y salí volando con mi hijo. Hasta ese momento no sabía la magnitud, pero cuando llegué, ya la estaban atendiendo y la ambulancia llegó rápido, declaró el periodista a Trome.

Federico también se pronunció sobre el estado de salud de Katia. "No tiene fracturas, solo golpes", dijo. Asimismo, señaló que no denunciarán lo ocurrido. "El señor (que la atropelló) fue muy consciente. No iba a velocidad, Katia tampoco, nadie está libre de un accidente. Felizmente ya pasó el susto".

Actualmente, Katia se encuentra en México junto a las conductoras de 'Mujeres sin Filtro'.