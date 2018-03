Federico Salazar le dio lección de uso del lenguaje a ‘Carloncho’ [VIDEO]

El conductor de América Noticias 'Primera Edición', Federico Salazar le dio una lección de uso del lenguaje a ‘ Carloncho ’ durante la última edición del noticiero.

Todo ocurrió porque el conductor radial en su programa 'En boca de todos' recordó a su ex pareja, Rosángela Espinoza que decir ‘mochila’ o ‘lonchera’ a un compañero de trabajo es “adjetivizar”.

Un día después, Rosángela Espinoza no se quedó callada y se burló de su ex pareja: “He llamado a la RAE (Real Academia Española) y dije ¿cómo es posible que no esté esa palabra? Porque el señor culto me corrigió en el programa en vivo. 'Se llama adjetivizar', dijo. Busqué esa palabra y no hay. La palabra (correcta) es adjetivar. A veces, hay personas que se creen listas”.

Estas declaraciones fueron respaldadas por el periodista, Federico Salazar durante el bloque de espectáculos del noticiero.

"Ese verbo (adjetivizar) no existe. Lo que más se usa es adjetivar. ¿Por qué sería adjetivizar? Yo me voy con Rosángela a donde quiera”, bromeó el conductor de televisión.