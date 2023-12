Federico Salazar y Katia Condos son considerados una de las parejas más queridas y consolidadas del mundo de la televisión, sin embargo, no todo ha sido felicidad en su matrimonio y es que ambos han estado a punto de separarse.

En una reciente entrevista con Luis Carlos Burneo para su canal de YouTube ‘La Habitación de Henry Spencer’, el periodista contó que padeció una severa depresión la cual terminó afectando su matrimonio de más de 20 años.

“Yo tuve unos años de depresión con el Covid, parece que fue una secuela que tuve... en realidad me ausenté de la casa, yo estaba ahí pero no estaba. Estás deprimido, no hablas, no tienes energía para nada, yo llegaba y lo único que hacía era tirarme a la cama, era bien brava la situación...”, empezó contando el conductor de América Noticias.

“Y cuando ya estaba bien salí a correr, a leer y de pronto me da un segundo Covid y me volvió a tumbar, depresión e insomnio. El psiquiatra me cambió la medicación, esa sí duró menos, como cuatro meses. Ahí sí hubo una separación porque primero que ella no contaba con una pareja, yo estaba como un bulto ahí”, añadió.

Según confesó, esta situación hizo que su relación sentimental con la actriz se dañara más de lo que imaginaba.

“Katia me ha contado que yo almorzaba con ellos y miraba para abajo, no me reía. Primero conversé con Katia porque esto nos fue llevando a una especie de separación sentimental y tuvimos felizmente un viaje y ahí hablamos largo y tendido de muchas cosas de pareja y ahí convenimos el tema del horario porque yo no puedo salir en las noches con ella, nunca, de lunes a jueves no”, comentó el periodista.

Finamente, el presentador de noticias contó que terminó buscando ayuda profesional y que gracias a la medicación pudo mejorar su estabilidad emocional y física hasta la actualidad.





