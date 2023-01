Shakira ha causado un verdadero terremoto con su nuevo tema ‘Music Session #53′ con BZRP. No solo Casio y Twingo, así como Piqué, han reaccionado a su lanzamiento musical, pero no de manera negativa, pues han aprovechado la publicidad de gran manera, aumentando notoriamente su presencia en redes.

Pero no todo es buen rollo en las redes sociales, pues no todos se lo han tomado de buena manera. Shakira se ha ganado un enemigo, el artista Faraón Love Shady, quien no tuvo reparos en ‘amenazar’ a la colombiana con una “tiradera” para vengar a Gerard Piqué.

“No te preocupes Piqué, y tú atente a las consecuencias Shakira, se nota a lo lejos lo Resentida que estás”, indicó en sus redes sociales, causando varias reacciones de sus seguidores.

Va la mía , esta va por Piqué y Casio



Agárrate Shakira



RAAAAA!!!! 🌈 — Faraon Love Shady 🌈 (@FaraonLShady) January 12, 2023

“Va la mía, esta va por Piqué y Casio. Agárrate Shakira”, comentó minutos después. ¿Qué tendrá preparado el ‘Faraón’ para Shakira?

Arremete contra Shakira

Por otra parte, el artista peruano no solo amenazó a Shakira con lanzar un tema especial para ella, sino que la comparó a Clara Chía, dejando el curioso mensaje de “me parece que el Rolex es Clara y Shakira el Casio”. Todo un personaje.

Foto: Captura de Twitter