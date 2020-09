El influencer mexicano 'Kunno’ anunció su retiro de las redes sociales a través de su cuenta de Tik Tok tras la serie de críticas y ataques que recibía luego de conocerse que cobraba 55 dólares por enviar saludos a sus seguidores, lo que originó una ola de críticas y el retiro masivo de más de un millón de seguidores de sus redes.

En una transmisión en vivo, esta noche, el ‘tiktoker’ reconocido por su famosa caminata, reveló que 'ya no puede más ante los haters’ y optó por retirarse momentáneamente antes que seguir recibiendo ataques.

“Cada cosa que hago, cada cosa que pongo me destruyen. Nunca he querido el mal para nadie. Se salió de control todo y siempre en redes debo mostrar a esa persona fuerte, y ya no puedo más”, dijo entre lágrimas el influencer.

“Ya no tengo fuerzas, no tengo energías. Un seguidor me preguntó si yo era feliz y me hizo recapacitar. Si estoy sonriendo y mostrándome bailando les estaría mintiendo. Por eso estaré fuera de las redes sociales para volver a ser quien era”, agregó.

Sin embargo, pese a las críticas constantes, Kunno agradeció a sus seguidores que sí lo apoyaron e incluso iniciaron una campaña de respaldo.

Kunno se retira

