La conductora de televisión Magaly Medina compartió una fotografía de su matrimonio con el notario Alfredo Zambrano, imagen que confirmaría la reconciliación entre ambos.

“Love is in the air”, es el mensaje que acompaña la romántica fotografía del día especial donde la conductora de televisión se casó con Zambrano.

El mes pasado, la conductora de televisión contó ante las cámaras de su programa que se iba a divorciar de su esposo. Sin embargo, aclaró que aún no había firmado su divorcio.

La popular “Urraca” negó que la separación se deba a la existencia de una tercera persona en la relación y no quiso comentar más del tema.

Esta vez, la revista Cosas anunció en su redes sociales que la pareja limó las asperezas y se reconcilió. Fue Medina quien dio la entrevista para la edición 700 del magazine, el cual se lanzará el 2 de junio.

