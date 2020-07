El lunes 27 de julio el programa “Magaly TV: La Firme” difundió un video de Melissa Klug junto al futbolista Jesús Barco, de 23 años. Ante la propagación de estas imágenes, la empresaria de 36 años fue vinculada sentimentalmente con el jugador de Universitario y distintos personajes del espectáculo comentaron sobre ese tema.

Una de ellas fue la cantante criolla Lucía de la Cruz, quien, en una entrevista para un diario local, felicitó a la expareja de Jefferson Farfán por darse una nueva oportunidad en el amor.

“La felicito, bienvenida al club. Que disfrute de lo que Dios nos da y que no haga caso a los malos comentarios... solo envidio su suerte de encontrar el amor en plena pandemia, porque yo no tengo ni perro que me ladre”, señaló la cantante criolla para Trome.

“Ella es una mujer inteligente y está empezando algo bonito, así que lo cuide y disfrute del amor, de la ilusión. Tuve relaciones amorosas con chicos, a quienes les llevaba más de 20 años y fuimos muy felices, nos hemos complementado”, añadió Lucía de la Cruz.

Sobre la diferencia de edades entre Klug y Barco, la intérprete nacional recordó que a ella la cuestionaban por salir con hombres jóvenes y aconsejó a Melissa a no darle importancia a las críticas negativas.

“Se escandalizaban por ver a una mujer madura con un chico joven, pero nadie critica al ‘viejo verde’ que sale con sus chibolas. Primero salió Madonna y luego yo, cuando empecé mi relación con Percy hace más de 20 años”, sentenció Lucía de la Cruz.

