El exchico reality Sebastián Lizarzaburu se pronunció a través de su cuenta de Instagram para calificar a Ray Sandoval, actual pareja de su exnovia, Andrea Miranda. Esto luego de que el jugador fuera detenido por manejar en estado de ebriedad y en pleno toque de queda.

En el momento del accidente, el futbolista se encontraba al lado de su pareja y según indica el modelo, ambos fueron se encontraban en estado de ebriedad y compartió la imagen en su red social acompañándola con el texto: “Los dos borrachos a las 10:40 p.m.”.

El parte policial registra que a las 6 de la mañana se recibió el dosaje etílico del policlínico Angamos con un resultado positivo de 1.73 gramos de alcohol por litro de sangre. Es decir, el triple de lo permitido.

Lizarzaburu arremetió contra el jugador del Sporting Cristal y lanzó una serie de calificativos contra él: “Malcriado, patán, idiota, borracho y sobre todo cero profesional” (...) “Borracho todavía, ahí está la promesa del fútbol peruano”, escribió el modelo.

Ray Sandoval: La furiosa reacción del futbolista que tuvo que ser reducido por la policía

Además, al percatarse que la pareja restringió los comentarios en sus redes sociales, Sebastián comentó que: “Era obvio que iban a bloquear sus comentarios, ahí está la clase de gente que son: Tal para cual”.

Pese a sus comentarios, la expareja de su Andrea San Martín manifestó que no le interesa lo que ocurra con el futbolista y con su exenamorada. “A mí la verdad me importa menos uno la vida de ellos dos, pero me da pena y miedo a qué punto puede llegar la locura y enfermedad”.

