Luego que Magaly Medina mostrara en su último programa la denuncia de una menor de 17 años en contra del actor Andrés Wiese por enviarle fotos y videos donde aparece desnudo a través de Instagram, la fiscal Kelly Calderón, coordinadora de la Fiscalía de Violencia contra la Mujer de Lima, informó que se le abrirá una investigación por acoso.

En el programa ‘Al Estilo Juliana’, la fiscal Calderón explicó que el Ministerio Público rechaza totalmente toda violencia contra las mujeres. “La denuncia esta siendo materia de investigación del tercer despacho de la Cuarta Fiscalía Especializada de la Corte de Lima por acoso sexual” , indicó la letrada.

“El acoso es un delito cuya pena privativa es de 3 a 8 años”, agregó la representante de la Fiscalía.

Sobre la acusación de la actriz Mayra Couto, el Ministerio Público indicó que "para el esclarecimiento de este tipo de denuncias cuando las víctimas no están en el país tiene una oficina de cooperación internacional para terminar las diligencias necesarias sobre la víctima, sea el país que sea”, explicó Calderón.

Menor de 17 lo denuncia por acoso

Según el programa de espectáculos, el exintegrante de ‘Al fondo hay sitio’ contactó a la menor luego de que lo etiquetara en un vídeo de Tik Tok que compartió en su cuenta de Instagram. Luego de ello mantuvieron una breve conversación que se convirtió en intercambio de fotografías y vídeos.

" La conversación comenzó a darse desde la segunda historia en la que lo etiqueté el 8 de mayo (...) Me enviaba videos, fotos y me pedía que yo también le envíe uno. Primero me envió una foto de su rostro y después un vídeo en la bañera", señaló la menor.

Finalmente, la adolescente agregó que él terminó enviándole un vídeo totalmente desnudo grabado en el baño de su casa.

¿QUÉ FUE LO QUE DIJO MAYRA?

Mayra Couto utilizó su cuenta de Instagram para contar lo que vivió con Andrés Wiese. Para ello, publicó los mensajes por Facebook que le escribió a Wiese y le tomó capturas.

“Yo también me he sentido acosada por ti, muchas veces cuando hacíamos un plano donde tú tenías que estar detrás de mí he sentido como rozabas tu pene contra mis nalgas. No estoy loca y no me lo estoy inventando”, expresó.

En su denuncia también contó que tras rechazar al actor, en varias oportunidades este le hizo bullying durante las grabaciones de 'Al fondo hay sitio.

