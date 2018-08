Fans de Becky G se emocionan con el look de la cantante en la película AXL | VIDEO

La sensual cantante Becky G ha llegado a la fama gracias a sus canciones, pero la cantante quiere demostrar su talento en la actuación convirtiéndose en una promesa de Hollywood al ser protagonista en la película ‘AXL’.

Cabe mencionar que no es la primera vez que Becky G participa en una película, pues apareció como Trini, la superheroína amarilla de la película Power Rangers y también ha participado en otras películas como "Boardwalk Empire", "House of Sin", "Neighbors", "Hotel Transilvania", "Los pitufos 2", etc.

Becky G ha invitado a sus fans a ver la nueva película de ficción ‘AXL’ con la cual espera alcanzar el éxito y sus seguidores se han mostrado muy emocionados con su participación, pues incluso luego de ver el tráiler han señalado que es un actriz muy ‘sexy’.

La película está dirigida por Oliver Daly y cuenta con la actuación de Dominic Vedder y Madeline Vertani, pero sin duda la que ha causado revuelo es Becky G, pues muchos han señalado incluso que por contar con su participación la película es ‘imperdible’.