La cantante colombiana Fanny Lu llegó al Perú para participar en la Teletón. Ella, junto con su hijo Teo, y la artista nacional Milena Warthon, interpretan ‘Mostremos que podemos’, himno de este evento.

En entrevista con Perú21, Fanny Lu y Teo contaron lo emocionados que están de poder contribuir en esta campaña solidaria y animaron al público a que done para poder lograr la meta de S/12.553.005.

¿Qué expectativas tiene de este show?

Fanny Lu: Es un acto de amor, yo creo que es un acto de expresión de lo importante que es para nosotros ser generosos y agradecer ese amor que nos dan en la música. Es comprometernos con el mundo, eso les he mostrado a mis hijos desde chiquitos. Es un agrado para mí, un honor y una alegría participar, demostrando que el mundo nos importa, que somos agradecidos con ese cariño que nos dan. Mi hijo Teo está conmigo, es un momento muy especial. El año pasado hicimos lo mismo en Ecuador y este año junto a Milena bella estamos en Perú.

Teo, es la primera vez que cantas en Perú...

Teo: Yo creo que más allá de demostrarlo es sentir. Uno puede hacer algo positivo, puede aportar más a un grupo de gente tan buena y poder dar nuestro granito de arena, poder usar la música de una manera tan positiva... Al final del día, la música nos conecta y la música nos da la oportunidad de compartir de nuestro corazón y ahora también de ayudar de otras formas. Va a ser la primera vez que canto en Perú, entonces es muy lindo ir por primera vez a cantarle a la audiencia peruana por una buena causa.

¿Conoces a músicos peruanos, has podido trabajar con alguno de ellos?

Teo: Sí, sí conozco a varios artistas peruanos, por ejemplo, Milena, que va a cantar con nosotros y es una artista gigante, impresionante. Yo tuve la oportunidad de compartir tarima con ella en Viña del Mar. Es una artista a la que tienen que valorar mucho, muy única, muy talentosa y muy buena persona, apóyenla porque es muy ‘dura’. Otro cantante increíble es Fabián Zignago, ténganlo presente porque el va a ser muy grande también.

Fanny Lu: Cómo es la vida, ¿no? Gian Marco es mi amigo, y ahora su hijo es amigo de mi hijo, estudiaron juntos. También es un gran artista, todos son peruanos que quiero muchísimo.

Teo, estás empezando tu carrera como artista, ¿cuáles son tus proyectos a corto plazo? ¿Vendrás de gira a promocionar tus temas?

Teo: Más allá del mercado es la gente, ¿sabes? En Perú la gente es muy cálida, gente que apoya mucho y eso es muy lindo. Algún día quiero, quiero hacer mi gira de medios en Perú. También ir a presentar mi música, hacer shows, todo.

¿Qué sientes al ver que tu hijo ha decidido seguir tus pasos...

Fanny Lu: Creo que esto es un primer paso. Me pareció tan lindo poderlo presentar, es como darle la patadita de la buena suerte, para, después, dejarlo volar y ser él, y que sea la gente de Perú quien escuche su música y que se conecte con él. Yo estoy tan agradecida con América Latina, con Perú, que me ha brindado su cariño y su corazón, qué bonita está oportunidad de ir y decir “este es mi hijo Teo, aquí se los dejo”. Espero que les guste y le vaya bien,

Tienes una relación cercana con nuestro país, Fanny Lu...

Fanny Lu: Sí. He ido gira tantas veces por Perú. Cuando uno está empezando y, a lo largo de la trayectoria de uno como artista, es tan bonito conectarse con la gente y ver cómo ese público crece y ver cómo esa incondicionalidad se va formando. Cómo pasan los años y te reciben con ese mismo cariño. Cada vez que yo voy a Perú, la gente me recibe como si no me hubiese ido y eso es una gran muestra de amor. Porque realmente se encariñaron conmigo y con mi música, cuando iba a María Angola, cuando iba a Arequipa, tantos lugares que amo tanto. Tengo que volver porque realmente siento que hay un gran cariño por mi música. La comida es la mejor del mundo, nuestra favorita. Me encanta la gente que también, como dice Teo, es generosísima, bellísima, muy expresiva. Me encantan los paisajes, he visitado muchos lugares de Perú. Yo digo siempre con mucho asombro, cómo todos los lugares están tan bien mantenidos, toda la oferta turística es tan especial.

Teo: Uno de mis platos favoritos en el mundo es el ají de gallina. Lo como una vez a la semana. Me encanta la comida peruana, creo que a todo el mundo.

¿Toman algún elemento de nuestra cultura en sus canciones?

Teo: Sí, obvio. Yo, al igual que mi mamá, so y una persona a la que le encanta estudiar la música. Me gusta escuchar todos los géneros y coger influencias de todas partes porque siento que cada lugar, cada país, cada artista, tiene su propio estilo para aportar algo. Todo el mundo te puede aportar, aunque no sea música, aunque sea solo el sabor que tienen en sí. Y buscar esas fusiones con esos instrumentos que, al final del día, yo siento que la cultura latinoamericana no es solo un país, sino de todos nosotros. Todos debemos coger influencia de todos y volvernos más unidos como cultura. Me encantaría meter influencias peruanas.

Fanny Lu: Sí, por el cajón salió de Perú, muchos piensan que es de otro lado.

Fanny Lu, tu canción ‘No te pido flores’ fue un éxito y te abrió muchas puertas. ¿Crees que de alguna manera ayudó a desmitificar el amor romántico y aportó al empoderamiento femenino?

Fanny Lu: Siempre he dicho la mujer que lo primero y más importante es amarse una misma. Después de Dios, amarte tú para sentirte capaz de enfrentar la vida, no dependiendo de nadie. Entonces, mi música siempre ha tenido como esa intención, de darle voz a la mujer a través de un instrumento tan bonito como la música. No a la agresividad y la pelea, sino poder cantar canciones que te inspiren y te hagan sentir poderosa, que eres capaz, que puedes sola. Siempre la inspiración, cuando me siento a componer, es la mujer porque admiro a la mujer, porque soy mujer, porque sé nuestro rol y porque sé lo que podemos dar cuando creemos en nosotras mismas. Soy embajadora de la OEA por los derechos de la mujer y los niños y siempre me he tomado ese rol muy en serio. Creo que la música es una herramienta que construye y que conecta. Una herramienta muy poderosa para enviar mensajes. Cuando cantas un tema y cuando repites algo, se te pega y cuando te sientes grande y poderosa a través de la música, eso se transfiere a tu corazón y qué rico que la música que te rodea te empodere. Así que sí, siento que esos mensajes son realmente constructivos en una sociedad donde la mujer necesita sentirse capaz y amarse muchísimo.

Interpretan la canción de este año de la Teletón...

Fanny Lu: Sí, y estoy aquí feliz de acompañarlos, una vez más, en algo tan emocionante y tan bonito, tan de corazón junto a mi hijo Teo, quien viene también a dar lo mejor de sí, de su música, de su voz y de su corazón. Estamos también junto a Milena, una artista peruana que amamos muchísimo, respetamos y adoramos. Y juntos hemos construido esta canción que vamos a cantar en la apertura de la Teletón, con toda la intención y la ilusión de que ustedes donen, se sumen, pongan la mano en el corazón y aporten a que toda la gente que se beneficia de la Teletón pueda seguir beneficiándose.

Teo: Es algo muy lindo, únanse, sean parte de esto, canten la canción con nosotros. Lo que puedan aportar es más que suficiente y ayudar a alguien a ser más feliz y le vas a dar la oportunidad de vivir una mejor vida. Es un honor para nosotros ser parte de eso y nos vemos este 8 y 9 de septiembre.





¿QUÉ ARTISTAS ESTARÁN EN LA TELETÓN?

Este viernes 8 y sábado 9 de septiembre se realizará la Teletón. El evento contará con la participación de los artistas Fanny Lu, Teo, Mike Bahía, Lasso, Milena Warthon. El show se realizará en el Teatro Plaza Norte y se transmitirá en las redes oficiales de la Teletón y en algunos canales de televisión.

¿CÓMO DONAR A LA TELETÓN?

Quienes deseen ayudar a la clínica San Juan de Dios, pueden hacerlo a través de las cuentas bancarias del Banco de Crédito del Perú (BCP), Interbank, BBVA, Scotiabank, Banbif y Yape al número 989 361 677. También pueden hacerlo en las cajas de los supermercados de Plaza Vea, Tambo, Vivanda, Makro, Promart, Aruma y Ripley.





