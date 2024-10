Paul McCartney: Fanático le pide matrimonio a su pareja en concierto en Estadio Nacional (VIDEO)

El Estadio Nacional de Lima fue escenario de un momento "único" y romántico en la noche del domingo, cuando la leyenda de la música, Paul McCartney, convirtió su concierto en algo más que un espectáculo musical.

Como parte de su gira ‘Got Back World Tour’, el ex Beatle deslumbró a sus seguidores con sus clásicos temas, desde "A Hard Day’s Night" y "Drive My Car" hasta "Got to Get You Into My Life" y "Come On to Me". Sin embargo, la noche reservaba una sorpresa que nadie esperaba.

Durante una pausa entre canciones, McCartney, de 82 años, observó entre la multitud un cartel peculiar: una pareja le pedía que los casara. Ante la aclamación del público, el cantante invitó a los enamorados a subir al escenario, transformando el concierto en un momento inolvidable.

El propio McCartney no dejó pasar la oportunidad de agregar un toque de humor y tradición, sugiriendo al joven que se arrodillara y preguntándole a la novia si su respuesta era definitiva. Con una sonrisa, la novia respondió “Of course”, lo que arrancó risas y aplausos de la audiencia.

Para coronar el momento, McCartney les dio su “bendición” con un abrazo y un cariñoso beso a la novia, provocando la ovación de los miles de asistentes.

El estadio retumbó con aplausos, risas y gritos de alegría, celebrando el amor bajo la atmósfera mágica de la música de McCartney, quien una vez más demostró que su influencia va mucho más allá del escenario.

