Famosos cuentan qué les gustó de CDMX, elegida por NatGeo como destino más emocionante

La ciudad de México ha sido elegida como el destino más emocionante para viajar en el 2019, según la prestigiosa revista National Geographic.

Conversamos con cinco famosos que visitaron esta ciudad y nos contaron su experiencia en tierras aztecas.

Yirko Sivirich. (Diseñador) "Amo la Ciudad de México, me encanta porque en cada rincón hay personas vendiendo 'taquitos'. La plaza de Constitución (Zócalo) es súper grande e impresionante, hay mucha tradición. También me gustó mucho la Basílica de la Virgen de Guadalupe, cuando estuve frente a ella, no pude contener las lágrimas"

Miguel Arce. "Por mi trabajo siempre he estado viviendo en diferentes países, fuera de Perú, en ningún otro lado me he sentido más cómodo que en México. No encuentro un país más parecido al nuestro. Ahora estoy residiendo ahí y me siento en casa. De los atractivos turísticos me gustan mucho las pirámides de Teotihuacán son muy hermosas"

Franco Noriega. "Lo que más me gusta de la ciudad de México son los tacos que son deliciosos, las calles de la condesa, la diversidad cultural y todas las expresiones de arte que puedes encontrar".



Marco Zunino. "La Ciudad de México es como Lima, pero más metrópolis, llena de monumentos y espacios verdes. Es lindo cómo los mexicanos cuidan mucho su ciudad. También tiene museos maravillosos, la gente es muy simpática. La gastronomía mexicana es muy rica y su movida cultural es grande".

Jessica Newton. "El DF es genial, el nivel hotelero, los restaurantes y el shopping me encanta. Te ofrece un balance entre la cultura y la diversión. El Castillo de Chapultepec me fascinó, tuve la oportunidad de hacer un evento con Vogue allá y quedé enamorada. Pero todo el que guste de la moda debe tener algo de experiencia en la zona rosa , mi favorita"