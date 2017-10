Ellas han conquistado a millones de seguidores por su talento pero también por su belleza, que con el evidente paso de los años da cuenta de haber recurrido a retoques y cirugías plásticas. Ellas lo han negado rotundamente. Este es el antes y el después de cinco de las actrices más queridas del espectáculo internacional que apuestan por la belleza eterna gracias al bisturí.

Lucía Mendez aseguró que lo único que se ha hecho es una rinoplastía, y luego dejó en claro a la prensa mexicana que “yo nunca he dicho que no me hecho cirugías, claro que me he hecho arreglos, pero no es cierto que me meto a cada rato al quirófano".

Incluso dio su receta de cómo se mantiene en forma. “Creo que hoy por hoy no necesitas cirujano, necesitas una buena clínica, un buen dermatólogo, un buen nutriólogo y llevar una disciplina de ejercicio”.

Gaby Spanic tiene un antes y después por más que lo niegue. La famosa protagonista de la telenovela 'La usurpadora' se aumentó el busto, se implantó bótox, se operó la nariz y recurrió a la liposucción.

"No es que me haya operado como dicen por ahí, me dan mucha risa algunos envidiosos que dicen que soy bonita porque estoy operada. No. Es natural”, precisó Spanic en el 2016.

Lorena Herrera, en su momento, fue catalogada como una de las mujeres más sexys de México. La bomba azteca habría recurrido al cirujano plástico para mejorar el aspecto de su cara, lucir una piel más tersa y modificar la forma de su rostro.

"Todas tienen algo operado, lamentablemente así es y tampoco con esto digo que estoy en contra de las cirugías, pero no estoy ni en contra ni a favor, simplemente que sea tu última opción", aseguró Herrera al ser interrogada por las cirugías.



Thalía se habría transformado el cuerpo y el rostro en los últimos años. La guapa mexicana se habría sometido a una rinoplastía, y además habría afinado su mentón. También se especuló que se hizo una otoplastía, que consiste en cambiar la forma y el tamaño de las orejas, y lo más sorprendente es que se sometió a una extracción de dos costillas para lucir su diminuta cintura.

La actriz y cantante señaló al programa 'Ventaneando' que para estar siempre bella es necesario"estar bien, contenta, feliz, muy apapachada, eso es lo más importante”. Y luego agregó: “Eso se refleja en tu rostro, en tu cuerpo. Recomiendo llevar una vida sana, comer sano, mucho bailongo y mucha fiesta”.

Verónica Castro sería una adicta a los retoques estéticos. Su rostro hoy luce con las facciones modificadas. Según el cirujano argentino José Juri, la estrella mexicana se sometió a más de 10 cirugías en el cuerpo, como piernas, abdomen, cuello, ojos, nariz, boca y párpados. También se habría difuminado arrugas y cejas con bótox.

"Quiero envejecer con dignidad", dijo la actriz a la televisión mexicana sin desmentir ni confirmar supuestas cirugías.