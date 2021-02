El rock nacional está de luto por la muerte de uno de sus reconocidos representantes, Eduardo ‘Mono’ Chaparro recordado por fundar el hoy tradicional local ‘Sargento Pimienta’ hace 46 años en Barranco.

Su hija, la actriz Connie Chaparro dejó un sentido mensaje para su padre en sus redes sociales, donde recordó todo lo que su progenitor le enseñó en vida.

“Tengo el alma destrozada con tu partida... Gracias papá, te amo por siempre y para siempre. Te prometo que mantendré a toda mi familia unida. Vuela muy alto, disuelve tus alas en el infinito, dale alas a tu libertad. Gracias porque me enseñaste a amar, a ser humilde, a valorar a todas las personas por igual y tener mucha pasión por lo que amo. Te amo papá y sé que tú me amabas y siempre me lo hiciste saber, eso fue más que suficiente para mí. Ya eres libre, anda corre, disfruta… Te lo mereces. Te quiero, tu hija”, escribió Connie.

El ministerio de Cultura envió sus sentidas condolencias a la familia a través de su cuenta en Twitter en el que hizo un recorrido por la carrera del músico.

“Lamentamos el sensible fallecimiento de Eduardo ‘El Mono’ Chaparro, destacado músico de agrupaciones como Dr. Wheat, Los Hermanos Brothers y fundador de Sargento Pimienta, espacio referente para la promoción musical. Expresamos nuestras condolencias a su familia y seguidores”, se lee en el mensaje.

Según recordó la web del diario El Comercio, Chaparro dijo en su última entrevista para ese medio: “Yo soy un adicto al rock and roll”. Frase que quedará en la historia del rock como muestra de su amor por este género del cual fue un digno representante.

