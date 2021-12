El integrante de ‘Esto es guerra’, Facundo González confesó que aún guarda regalos de su expareja Paloma Fiuza en el programa sabatino ‘Estás en todas’.

El influencer participó en la secuencia ‘#El regalo que guardo de mi ex’ donde reveló incluso como llamaba de cariño a la guerrera brasileña.

“Todavía tengo algunas cositas de la ‘Chacha’, así le decía yo, ella me decía ‘Chacho’, sí tengo unas cositas allí, son recuerdos”, señaló nostálgico.

La periodista Ximena Dávila preguntó: “¿Tú también (regalaste o no), alguna joyita que le hayas dado?”. A lo que el combatiente contestó: “Escúchame hay cosas que no se pueden decir, no lo puedo decir todo. Tengo (recuerdos) material y no material, relojes, cadenas, viajes fue lo que más regalé. ¿Si soy engreidor? Sí, pero creo que es recíproco”.

Facundo González también confesó que en este momento de su vida no quiere enamorarse. “La verdad que no (quiero enamorarme), estoy bien así, estoy tranquilo”, manifestó.

Por su lado, Melissa y Tefy Loza, Ducelia Echevarría señalaron que no guardan nada de sus exparejas. Al igual que la conductora, Tula Rodríguez, no obstante, sí guarda varios objetos de su exesposo Javier Carmona.

