Susy Díaz es una caja de sorpresas. La ex congresista se renueva cada vez y, gracias a sus hilarantes ocurrencias, ha sabido ganarse el corazón de miles de jóvenes, quienes la siguen en sus plataformas sociales.

Desde hace poco, Díaz se encuentra inmersa en una nueva aventura: aprender inglés de la mano de un conocido profesor. Así lo contó en una de sus 'historias' de Instagram y, para dejar constancia, tradujo su típica frase 'Vive la vida y no dejes que la vida te viva'.

"Live the life and do not let life live you", dijo la ex vedette en un inglés masticado. La frase causó sensación al punto que el DJ Tito Silva Music realizó un pegajoso hit que robó más de una carcajada.

"Vive la vida y no dejes que la vida te viva 🤟 "Lif da Lais" 🙌🙌💋 Susy Días ft. Tito Silva", se lee en la publicación, que ya registró 69 mil reproducciones y se ha compartido más de 500 veces,

'Vive la vida y no dejes que la vida te viva' también fue un tema que Susy presentó en agosto de 2012 durante el recordado programa 'Magaly TeVé'.

Luciendo un corto vestido rojo de transparencias, estuvo acompañada de su entonces esposo, Andy V., para el lanzamiento.