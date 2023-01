Han pasado algunos días desde que se estrenó la nueva canción de Shakira con BZRP , Music Session #53, pero sigue siendo un ‘boom’ en las redes sociales y medios de comunicación, por lo que en YouTube suma más de 118 millones de reproducciones. Incluso, hasta el escritor Jaime Bayly se animó a hablar sobre el nuevo éxito de la cantante colombiana durante la transmisión de su programa en Mega TV.

El presentador peruano no desaprovechó la oportunidad de sumarse al grupo que está en contra de la nueva canción de Shakira, pues arremetió en contra de la artista y su obra.

Durante su programa, Bayly se animó a dar su opinión sobre la canción ‘BZRP Music Session #53′ y se mostró en desacuerdo con varias de las líneas que Shakira entona en esta polémica canción.

“Se trata de una canción feroz y vengativa contra Piqué. Una canción de éxito formidable”, comenzó.

Sin embargo, de inmediato añadió: “Tal como me informó una de mis fuentes, se trata principalmente de mujeres despechadas, malqueridas y sufridas las que han amado esta canción de Shakira. Porque habla por ellas, hace justicia por ellas, se venga en nombre de ellas, contra el hombre insensible, pérfido, traidor, desleal”, agregó.

“He sido amigo de Shakira. He estado en su casa. La quiero muchísimo. Por otra parte, no conozco a Piqué, no quiero conocerlo ni ser su amigo, pero tampoco es mi enemigo”, aclaró el escritor.

Entonces retomó su análisis: “Lo que le veo de bueno a esta canción es que al menos Shakira, que está humillada, herida y despechada, se expresa, y al expresarse empieza a sanar, de manera que creo que ha necesitado este vómito negro”.

Pero luego volvió arremeter contra la canción: “Desde el punto de vista artístico, la canción no es elegante: es vulgar”.

“Si me hubiera pedido consejo”, precisó, “le habría dicho no todavía, no tan pronto, no lo insultes tanto, porque después de todo pasará el escándalo y seguirá siendo el padre de tus dos hijos. No porque Piqué se haya enamorado de otra mujer, eso lo convierte en un sujeto despreciable que debemos odiar”.

Bayly fue más allá y sostuvo que la canción “está salpicada de cierta vulgaridad vengativa. De aquí a ciertos años no va a resistir bien la prueba del tiempo, porque la letra es en realidad una mujer con un fusil semiautomático disparando a mansalva contra su ex”.

Como se recuerda, la canción de Shakira es todo un éxito en las plataformas musicales, pues en menos de 42 horas había logrado más de 72 millones de reproducciones en YouTube y es la canción más escuchada de Spotify.