Facebook bloqueó a Lorena Meritano por compartir reconstrucción de sus senos

"Facebook me bloquea por compartir cicatrices y reconstrucción [de mis senos, luego de superar un cáncer] en programa @InformantesTV Eso sí, está lleno de culos, tetas, violencia. Fin”, escribió la actriz argentina Lorena Meritano en Twitter, tras ser bloqueada en la red social.

La denuncia va acompañada de un pantallazo en el que la artista muestra la forma en que la red social le anunció que la bloqueó porque uno de sus contenidos iba en contra de las políticas.

La argentina sufrió un largo proceso de recuperación tras el cáncer de seno que se le detectó en 2014

Lorena aseguró que Facebook no solo la censuró en su cuenta pública, sino en la privada, por reportes de usuarios. “Facebook me bloqueo el público y el personal por compartir el programa @InformantesTV donde se muestra mis cicatrices y mi reconstrucción. Me denunciaron por imágenes sensibles y Facebook me bloqueó. ¡Estamos bárbaros!”, anotó la actriz. Se refiere a dos publicaciones, del lunes y de este miércoles.



