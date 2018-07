El mal comportamiento del español Fabio Agostini hizo que sus compañeros del equipo de los 'Retadores' votaran para que lo suspendieran del reality 'Esto es guerra' .

Ante ello, el 'guerrero' se quitó la camiseta y la tiró, ante el asombro de los conductores y sus compañeros.

Luego, el español utilizó fuertes calificativos contra los chicos realitys. También aseguró que se sintió decepcionado de su equipo y los tildó de 'hipócritas'.

"No quiero que nadie venga después para ser amiguitos . Yo no quiero saber nada de ustedes porque me han desilusionado", dijo el español muy molesto.

Fabio tuvo reacción inapropiada.

En tanto, María Pía Copello le puso un alto a Fabio Agostini . "Para estar en este programa tienes que tener otra forma de comunicarte. El público no se merece este espectáculo", expresó la animadora.



Cabe señalar que Fabio Agostini le había tirado un tortazo en la cara al brrasileño Rafael Cardozo a pesar de haberse equivocado en uno de los juegos