Fabio Agostini tras ser suspendido de 'EEG': '¿Les doy rating y de esta manera me agradecen?' [FOTOS]

Incómodo e indignado. Fabio Agostini se pronunció luego de ser suspendido de ' Esto es Guerra' por hacer una broma pesada a Rosángela Espinoza fuera del set del programa.



El modelo español fue captado por una cámara insistiendo en darle a la modelo un muñeco de 'Zumba' pese a que ella no quería recibirlo. Su actitud era respaldada por otros cuatro chicos 'reality', Facundo, Rafael, Austin y Kevin Blow, quienes estaban presente en a zona y también fueron suspendidos.



Para Agostini, la sanción ha sido excesiva. "Han echado a cinco personas por culpa de una chica problemática, que nadie aguanta. Esa chica no tiene amigos", manifestó para Trome.



"A mí me han suspendido por cinco días y me descuentan mil quinientos soles, no sé si es legal. Al programa le doy rating y ¿de esta manera me agradecen?", se quejó el modelo español en la entrevista.

Fabio Agostini recordó que Rosángela Espinoza ha sido expulsada de 'Bienvenida la tarde' por escupir a Génesis Tapia y de 'Esto es Guerra' por su pelea con Yahaira Plasencia.