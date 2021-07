Fabio Agostini habló sobre cómo se siente tras su reciente ruptura con Paula Manzanal, además no descartó que en un futuro retome su relación con la rubia.

“Los dos decidimos que era mejor dejarlo ahí (la relación) porque la distancia nos había enfriado, pero pienso lo mismo que ella y no descarto nada (posible reconciliación), sobre todo sabiendo que Paula regresará a España”, dijo el modelo en una entrevista con el diario Trome.

El exintegrante de “Esto es Guerra” confesó sentirse apenado por la situación que vive junto a Paula. “Me afecta porque le tengo mucho cariño y me da pena que estemos en esta situación, pero la distancia es difícil. Hemos terminado en buenos términos, el sentimiento sigue intacto y no hemos peleado ni nada por el estilo”, agregó.

Además, Fabio aseguró que no le molesta que ahora vinculen a Paula Manzanal con el bailarín de “Reinas del show”. “No me incomoda, para nada. Es su bailarín y ya está. No (me da celos) porque sé que ahí no hay nada, son amigos, así como yo puedo tener amigos y amigas aquí también. Tenemos buena comunicación y nos contamos todo”, puntualizó.

Finalmente, el español se refirió a Jossmery Toledo, quien dijo que espera que no hable mal de Paula después de que terminaran su relación.

“Nunca hablo de la chica (Jossmery), pero ella siempre habla mal de mí. Tendría que cerrar la boquita porque son tonterías que diga que voy a hablar mal de Paula, a ella (Jossmery) le gustaría en el fondo que lo haga porque es una envidiosa, envidia a Paula por el novio que ha tenido, o sea yo, por el bailarín que tiene, por lo guapa que es, por los viajes que se da y por la vida que lleva. Ella (Toledo) es un cero a la izquierda, envidia a Paula porque según Jossmery salió muchos meses conmigo y yo ni siquiera la oficialicé como amiga, pero a Paula la oficialicé como mi novia y eso le pica a ella (Jossmery)”, añadió.

