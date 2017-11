Alejandra Baigorria y Fabio Agostini protagonizaron un acalorado cruce de palabras en 'Esto es guerra'. Los integrantes de reality discutieron por diferencias personales agraviándose mutuamente.

Una vez que Baigorria destacó que el modelo español posee un ego desmedido, este señaló que "no es que tenga el ego por las nubes, ustedes lo tienen demasiado bajo". La respuesta también le cayó a Michelle Soifer, quien se vio involucrada en el intercambio.



“Lo que pasa es que aquí somos realistas. Cada uno sabe lo que es bueno y lo que es malo. Acá no somos surrealistas ni vivimos en un mundo pensando que somos el galáctico, el avatar”, indicó Baigorria.



Michelle Soifer, por su parte, añadió que “no es que tú tengas tu ego tan alto y nosotros tan bajo. Es que, hermano, tú vives engañado. Eso es. Tú estás en un mundo que no te pertenece”.



Sin dar marcha atrás y reiterando sus comentarios, Agostini precisó que no cambiará.

"Me gusta creerme el mejor, me gusta tener la autoestima por los aires. No hago daño a nadie, solo a los envidiosos. Así que creo que voy a seguir así toda mi vida. Tú te crees guapísima y eres tremendo bicho”, manifestó en clara alusión a Alejandra Baigorria.



“Qué se puede esperar de un hombre como ese... pero te voy a decir una cosa: yo puedo ser un bicho, todo lo que tú quieras pero en los mensajes de texto que me mandabas no decías que era un bicho”, finalizó Baigorria muy ofuscada.