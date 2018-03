¡El amor está en el aire! El integrante de 'Esto es guerra', Fabio Agostini aseguró que ha sentado cabeza con la actriz de la novela, 'VBQ: Empezando a vivir', Mayra Goñi .

"(Casi) Todo el resto de mi vida he estado soltero e hice desastres por todo el mundo y me alegro por ello. Ahora estoy con Mayra y he sentado cabeza. Estoy más tranquilo y estoy solo con ella", señaló el 'guerrero' para América Espectáculos.

Además, Fabio Agostini también se refirió a las declaraciones de Mayra Goñi, quien dijo que confiaba en él y que no necesita los consejos de Rosángela Espinoza, quien se ofreció darle algunas recomendaciones.

"Me alegro que confié porque le he dado razones para ello y ella sabe que yo soy muy sincero. El día que yo haga algo, se lo diré en la cara. A mí no me gustan las mentiras, ella lo sabe y está tranquila con eso", añadió el 'guerrero'.