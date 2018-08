Fabio Agostini y su contundente respuesta contra Rosángela Espinoza [VIDEO]

El español Fabio Agostini fue invitado a la secuencia de Facundo González en el programa 'En boca de todos' y se sinceró cuando le preguntaron por sus compañeros del reality 'Esto es guerra', pero no se midió cuando se refirió a Rosángela Espinoza.



Facundo González primero le hizo la pregunta. "Si fuera una mujer, ¿como cuál de tus compañeras crees que hubieras sido?

Fabio Agostini respondió que físicamente se parecería a Melissa Loza, pero tendría el carácter de Alejandra Baigorria.

Luego, el popular 'Guacho' le consultó si le hubiese gustado ser como su compañera Rosángela Espinoza.

El español tomó aire y lanzó todas su artilerría. " Si hubiese nacido como Rosángela, la verdad que yo me mataba e intentaba volver a nacer. Las cosas como son porque no me gustaría ser como Rosángela. Hay chicas que me caen mucho mejor" dijo el español.

El panel de 'En boca de todos' tuvo que interrumpir a Fabio Agostini y cambiaron de pregunta para terminar con el tema.

Recordemos que el español fue suspendido de 'Esto es guerra' por hacerle una broma a Rosángela Espinoza. Él le dejó un muñeco de 'Zumba' en el parabrisas del carro de la 'chica selfie'.