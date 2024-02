Fabianne Hayashida, conocida por su participación en programas de realidad, ha sorprendido a sus seguidores al anunciar su inesperado divorcio del empresario Mario Rangel. Tras esta decisión, la atención se centró en ella al mostrar una actividad sin precedentes en sus redes sociales y presentar un nuevo aspecto físico.

La empresaria ha expresado su admiración por el fisicoculturismo, destacando que esta disciplina es esencial en su vida, brindándole sanación, plenitud y felicidad. A través de su cuenta oficial en Instagram, ha compartido videos y fotos que reflejan su dedicación al deporte y su transformación física.

“Admiro esta disciplina, en verdad es todo para mí, me sana, me llena y me da tanta felicidad”, señaló hace dos días en su cuenta.

Su decisión de incursionar en el mundo del fisicoculturismo ha generado una variedad de reacciones entre sus seguidores. Mientras algunos la han apoyado y felicitado por su determinación, otros han cuestionado el repentino cambio en su estilo de vida.

El 11 de febrero, Hayashida dejó boquiabiertos a los internautas al compartir una imagen que exhibía sus abdominales y su cuerpo deportivo, acompañada del mensaje: “Digas lo que digas, eres lo que haces”.

Con esta nueva etapa en su vida, Fabianne Hayashida demuestra su capacidad para desafiar los límites y seguir sus pasiones, independientemente de las opiniones divergentes que puedan surgir en el camino.





