La exchica reality, Fabianne Hayashida, compartió un video en el que deja entrever que su expareja Mario Rangel no habría sido del todo sincera con ella. Pese a que hace unos días hablaba cosas positivas sobre su exesposo, la animadora infantil ahora dice que el divorcio es lo mejor que le ha pasado y que lo bueno es que se casó por civil.

“Hoy es el día más liberador de mi vida, estoy feliz, emocionada. Me voy al gimnasio, a grabar con dos marcas y me voy a firmar (el divorcio), por fin, no imaginan lo feliz que me siento”, expresó en una de sus historias de Instagram.

A continuación agradeció el haberse casado solo por civil: “Es que no saben, claro, ustedes dirán que hace una semana, la ‘China’ hablaba maravillas. Hace unos días se me derrumbó todo, todo, pero bueno, lo bueno es que me casé civil. Es al toque, es una firma y listo, no me casé religioso, gracias a Dios, las cosas pasan por algo”, dijo.

Aunque no dio más detalles, horas más tarde dejó un mensaje en el que confirmaría que se enteró de algo negativo sobre su expareja.

“Yo también pude hacerte lo mismo, solo que yo si pensé en cómo te ibas a sentir. Yo no te culpo, pero yo no te haría lo mismo y eso nos hace diferentes”, fue el mensaje que dejó la influencer. A raíz de esta publicación, sus seguidores especulan que Yahashida habría sido víctima de una infidelidad.

Fabianne Hayashida se habría enterado de algo negativo de su esposo

