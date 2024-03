Tras un mes de permanencia en Europa y girando su música por toda España, el cantautor peruano Ezio Oliva anuncia su regreso a nuestro país lleno de satisfacciones y logros.

El intérprete de “Que te vaya mal”, su más reciente sencillo, realizó su “Antido Tour” por ciudades emblemáticas del país ibérico alcanzando en su inicio en Madrid un contundente sold out, pasando por Sevilla y cerrando con broche de oro un lleno total en Barcelona el último sábado dónde asistieron actores como Nataniel Sánchez y Braulio Chappell.

“Me vine con una mochila de ilusiones y regreso con una maleta cargada de emociones. Me siento muy satisfecho y a la vez exhausto, son tantas emociones vividas en estos 30 días en España. No me esperaba tanto apoyo del público en los conciertos, es indescriptible los sentimientos que experimenté cuando veía a la gente cantar mis canciones en un mercado musical totalmente distinto”, comentó Ezio a la salida de un canal de televisión.









En paralelo Ezio visitó los principales medios de comunicación promocionando su single “Mal amor” que viene sonando muy bien en las emisoras radiales de España. Precisamente fue invitado a los “Premios Dial 2024″ que se realizaron en Tenerife y a donde viajó su esposa Karen Schwarz para estar junto a él en la alfombra roja y ceremonia por dónde participaron también Luis Fonsi, Diego Torres, David Bisbal y Ha-Ash entre otros. Ezio además estuvo como presentador de un premio junto a Saray Esteso.









Ezio Oliva arribará a Lima en los próximos días para tomar un breve descanso y continuar con el “Antido Tour” que incluye varios conciertos por el interior del país.





Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis.





VIDEO RECOMENDADO: