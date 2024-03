El cantante Ezio Oliva se sinceró y recordó con nostalgia las demostraciones de amor que Karen Schwarz tuvo con él cuando recién iniciaban su romance. Reveló que al comienzo de su relación, era la modelo quien se encargaba de pagar los gastos de sus salidas debido a que el artista nacional se encontraba atravesando un difícil momento económico.

Durante una entrevista para el canal de YouTube ‘La Linares’, de Verónica Linares, el cantante dijo que tuvo que hablar sobre su escasez económica con la exconductora de espectáculos.

“No tenía ni para invitarla a comer porque nuestro vacilón era recogerla de su casa e ir manejando en el carro. Me empezó a desbordar por completo lo que sentía por ella, entonces me dije internamente: ‘O le cuento un cuento o soy honesto, súper frontal y crudo con ella’. Así que le dije: Karen, me encantas, me gustas mucho, pero no tengo nada que ofrecerte, solo tengo ganas de que esto funcione”, explicó el artista.

“Me dijo: ¿Tú crees que no me he dado cuenta? A mí no me interesa. Ahí empezó nuestra historia de amor real”, añadió.

Al recordar este episodio de sus vidas, el exintegrante de Ádammo resaltó las cualidades de su esposa y madre de sus dos hijas: “Karen es de otro planeta, definitivamente la gente no la conoce, es una maravilla de persona. Para que yo no me sintiera mal, me pasaba su tarjeta por debajo de la mesa para que yo pague. Ese tipo de cosas me marcaron muchísimo y te habla de lo que verdaderamente es una persona. Lo hacía porque yo le decía que no podía (llevarla a comer), pero ella era como: Vamos a comer. Yo me sentía súper mal, pero ella me pasaba la tarjeta y me decía que estuviera tranquilo” , dijo.

La pareja se conoció en 2011, cuando el cantante fue como invitado al fenecido programa ‘El último pasajero’. Desde entonces no se han separado y se han casado hasta tres veces.

Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis.

VIDEO RECOMENDADO