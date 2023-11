Ezio Oliva decidió pronunciarse sobre los rumores de infidelidad que surgieron luego de que Karen Schwarz, su esposa, brindara una entrevista en el programa ‘Día D’ en la que explicaba entre llantos que antes de ser víctima de un engaño prefiere que su pareja le diga que ya no la ama.

El cantante fue tajante y aseguró que no le ha sido infiel a su esposa. “He aterrizado en Lima y me están reventando. Se está especulando que yo le he sido infiel a Karen. Yo les voy a aclarar lo que ha pasado y los invito a ver el reportaje de mi amiga Pamela Vértiz” , dijo.

Ezio dejó en claro que su esposa solo respondió la pregunta ante una posible infidelidad de su parte, pero el tema fue sacado de contexto, especialmente por el llanto de la modelo.

“Responde eso y se pone a llorar porque además yo estaba hacía dos semanas fuera. Nos extrañamos. Somos una pareja y una familia. Además, Karen es emocional. Tenemos dos hijas hermosas. Se emociona como te emocionarías tú o yo”, concluyó.

