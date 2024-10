Extraordinario, apoteósico y sensacional concierto de Paul McCartney en Lima

Dice el dicho que a la tercera es la vencida. Y así fue. La noche del 27 de octubre pasado fue, sin duda, el mejor de los tres conciertos que el mítico Beatle, Sir Paul McCartney, diera en nuestro país. El público, lo sabía, por eso habían agotado las entradas a poco de salir en venta y la tarde del concierto.

Beatlemaniacos y Paulmaniacos de hasta tres y, en algunos casos cuatro, generaciones. Familia que rockea unida, se mantiene unida, dicen. Eso se aplica también al entourage del “Beatle bonito”. Muchos de sus músicos están con él desde hace más de cuatro décadas.

Ante un repleto Estadio Nacional, Sir Paul, a sus 82 años, demostró que los ochenta son los nuevos cuarentas. Mantuvo el intenso ritmo del concierto durante las casi tres horas de concierto, luciendo una voz impecable y un físico envidiable. Probó frases en español, mejor dicho, en peruano, como su coloquial saludo al arrancar el concierto: “¡buenas, causas! We gonna have fiesta”.

El setlist tuvo de todo para todos. Desde las clásicas de los Beatles como Love me do, Blackbird, A Hard Day’s Night, Let it be, pasando por su discografía solista como Junior’s Farm, Maybe I’m Amazed y Band on the run, hasta las canciones dedicadas como el homenaje a John Lennon, Here Today (la presentó en español diciendo: “este tema lo escribí para mi pataza John”), una versión de ukelele de Something en memoria de George Harrison, y My Valentine para su esposa Nancy.

Finalmente, se vinieron los pesos pesados como Live and Let Die y el encore con Helter Skelter, entre otras joyas del cancionero Beatle.

No se fue sin antes leer una pancarta. Dijo en inglés: “en la audiencia hay dos personas con un letrero: ¿nos podrías casar? ¿Los ven? ¡Qué suban! Luego de oficiar de inesperado Valentín, los jóvenes se comprometen no sin recibir la bendición y el abrazo de McCartney. Lo que un Beatle une, que no lo separe el hombre.

Al terminar la velada, el eterno niño de Liverpool, siguió coqueteando con el español. “Ya nos tenemos que ir. Ya me quito. Chaufa”, dijo, y agradeció al público: "thank YOU".

Tal vez sea la última vez que el mítico Beatle pise nuestro país, pero este concierto quedará para siempre en la memoria de los melómanos de corazón.



