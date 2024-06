Austin Palao no solo sigue dando qué hablar en la farándula peruana, sino en también en Chile. El padre del ex de Flavia Laos , Steve Palao , no dudó en pronunciarse sobre la íntima amiga de su hijo, Fran Maira.

Como se recuerda, el peruano se encuentra concursando en el programa ‘¿Ganar o Servir?’, donde se evidenció la cercana relación que mantiene con la influencer.

Ante ello, ‘América Hoy’ se contactó con el exparticipante de ‘El Gran Chef Famosos’ para consultarle sobre la supuesta nueva relación entre su hijo con la creadora de contenido.

“Sí, si he visto sus fotos, linda chica se ve, pero no he tenido la oportunidad de conversar con ella”, respondió el patriarca de la familia Palao.

“Bueno... (tal vez) más adelante si van bien Austin la presentará”, agregó.

Por otro, pese a que la pareja se encontraba en Perú, Fran Maira no conoció a los padres de Austin. “Estuve de viaje y Austin no está acá, por eso no tengo la oportunidad de hablar mucho con él”, refirió.

Y aseguró que apoyará a su hijo si se confirma que mantiene una nueva relación con la participante de ‘¿Ganar o Servir?’.

“Los muchachos pueden tener caminos diferentes o caminos juntos, es parte de la vida. Yo apoyo todo lo hace mi hijo y también le deseo lo mejor. Para todas las personas, en este caso sea Flavia, Luciana”, explicó.





¿Quién es Steve Palao?

Steve Palao es un reconocido deportista y miembro activo de la Federación Deportiva Peruana de Judo (FDPJ). Su experiencia en artes marciales mixtas, específicamente en judo y jiu jitsu, lo ha llevado a convertirse en entrenador, compartiendo sus conocimientos y pasión por el deporte con sus hijos.

Además, junto a su hijo, Steve Palao, maneja una empresa de zapatos y accesorios llamada Carducci, conocida por sus diseños exclusivos fabricados por artesanos peruanos.





