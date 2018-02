Rompió su silencio. Luego de ser expulsado de ‘ Esto es guerra’ tras enfrascarse en una fuerte discusión con María Pía Copello , el español Fabio Agostini aseguró no haberle faltado el respeto a la conductora y menos haber intentado hacerle daño a Luis Alonso Bustíos.

"(Luis Alonso) pesa 70 kilos menos que yo. Es normal que salga volando. No es culpa mía, encima María Pía lo defiende", refirió al programa América Espectáculos .

Agostini señaló que es amigo de Luis Alonso y que los conductores "aprovechan la mínima [oportunidad] para dejar a un competidor mal".



"A mí me han atacado de una forma injusta, yo me estoy defendiendo, estoy defendiendo lo mío. Mira, yo soy de España, hombre o mujer, somos todos iguales, a mí si me contestan mal, yo no voy a contestar bien. Me han atacado de una forma injusta, yo me estoy defendiendo, estoy defendiendo lo mío. En ningún momento he faltado el respeto a nadie [...] que María Pía diga cosas con sentido", enfatizó.