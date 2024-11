Exproductor de Daniela Darcourt se defiende y revela amenazas | VIDEO

La cantante Daniela Darcourt enfrentó días de incertidumbre tras la eliminación de su exitoso tema ‘Señor Mentira’ de YouTube. Este hecho generó diversas reacciones en redes sociales, donde algunos usuarios señalaron como posible responsable a Master Chris, exproductor de la artista y pieza clave en el éxito de la canción.

Master Chris, tras recibir amenazas contundentes a raíz de las acusaciones, rompió su silencio a través de un video en Instagram. En su descargo, negó cualquier vínculo con la eliminación del video y lamentó las agresiones que él y su familia recibieron.

"No tenía conocimiento de que te habían bajado el video, Daniela. Hace tiempo no hablo contigo. Cuando trabajamos juntos nunca tuvimos enfrentamientos, por lo que me sorprende esta situación", expresó. Además, hizo un llamado a los artistas para que, en casos de denuncias, presenten pruebas y mencionen nombres específicos para evitar malentendidos.

Master Chris también reveló que intervino para solucionar el problema, colaborando con su equipo de trabajo y con YouTube para restablecer el video. “Los buenos somos más. Pasé todo el sábado trabajando con mi equipo para solucionarlo, porque fuimos nosotros quienes logramos que el video volviera a la plataforma”, afirmó.

El productor enfatizó la importancia de ser responsables en la comunicación en redes sociales, subrayando que los mensajes ambiguos pueden generar situaciones perjudiciales: “Hay que tener cuidado con este tipo de mensajes. Primero no dan nombres y la gente asume. Eso puede causar mucho daño”.

Daniela Darcourt anunció este sábado que su video fue finalmente recuperado. Con un mensaje en sus redes sociales, agradeció el apoyo de sus seguidores y se mostró aliviada tras resolver el inconveniente. “Dios y mis santos siempre obran en los tiempos correctos... Gracias por su apoyo, familia. Los buenos SIEMPRE SOMOS MÁS”, escribió.

