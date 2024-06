Dalia Durán arremetió con todo en contra de John Kelvin, a quien hace poco le exigió que pague la manutención de sus hijos, y dijo que el cantante es ‘repudiable’ por su supuestas mentiras sobre su reciente salida del país.

“Todo está debidamente documentado con pruebas y también se le ha demandado penalmente porque ha incumplido con las restricciones que incumplió al salir del país, porque él debe solicitar el permiso ante el juez y también firmar”, declaró la cubana a Trome.

Hace unos días, Kelvin voló a Argentina para cumplir con algunas presentaciones y señaló que no tenía impedimento de salida del país, así como lo había deslizado Dalia Durán, quien lo llamó “mitómano”.

“Él es un mitómano, es un ser repudiable y no le voy a permitir que hable de mis hijos o me mencione porque lo tiene prohibido”, agregó.

La cubana señaló que no sería verdad que la madre de Jhon esté enferma, como lo había mencionado el cantante, y confirmó que el cumbiambero tiene restricciones para ver a sus hijos, pues no cumple con sus obligaciones.

“No solo con el mayorcito tiene restricción. A él le están quitando la patria potestad, porque psicológicamente no es un padre que esté apto para acercarse a sus hijos, la palabra padre le queda grande. La fiscalía solicitó quitarle la patria potestad en el juicio, yo no exigí nada. La fiscalía le está exigiendo una pericia psicológica y psiquiátrica, y no lo hace”, concluyó.





¿Qué había dicho John Kelvin sobre su viaje a Argentina?

Tras las declaraciones de Dalia Durán, el cantante John Kelvin aclaró las circunstancias de su viaje a Argentina, desmintiendo rumores sobre una posible infracción de restricciones legales que le impedirían salir del país.

Kelvin explicó que su salida del Perú fue motivada por la delicada salud de su madre y también por compromisos profesionales.

“Salí sin problemas, con mi DNI, y vine aquí para recibir la bendición de mi mamá, pues está delicada de salud, y también a cantar porque es mi trabajo”, declaró Kelvin a Trome, en respuesta a lo mencionado por la madre de sus hijos en el programa de Magaly Medina.

El cumbiambero decidió no ahondar en los problemas de salud de su madre, pero no tuvo problemas en hablar sobre los nuevos proyectos en su carrera musical.

“Está delicada, pero no quiero hablar de eso. Estoy pasando tiempo con ella y le he contado que después de Argentina iré a Bolivia a cantar, luego regreso a Perú y partiré a Ecuador. Posteriormente, me voy a Estados Unidos y de ahí a Europa, tengo shows hasta diciembre”, agregó.

Sin embargo, Kelvin reconoció que en el pasado tuvo impedimentos para salir del país, especialmente cuando se programó una gira por Europa.

“Eso fue porque en pantalla figuraba ese impedimento, pero ahora ya no porque cumplo con la manutención de mis hijos”, explicó. Aseguró que su abogado está trabajando para resolver cualquier restricción restante.





